Исторические сенсации произошли в европейских топ-чемпионатах по футболу

В минувший уик-энд практически во всех футбольных первенствах стран Европы произошли сенсации: гранды уступили менее именитым соперникам, сообщает Zakon.kz.

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В Ла Лиге продолжает удивлять специалистов "Жирона", которая в 16-м туре на выезде разгромила легендарную "Барселону" со счетом 4:2. Нельзя не отметить, что "Жирона" впервые в своей истории оказалась сильнее "каталонцев". До этого статистика была на стороне "блауграны": четыре победы и два матча вничью. Благодаря этому успеху команда Мичела Санчеса возглавила таблицу испанского первенства (41 очко).





В чемпионате АПЛ чудо сотворил "Борнмут", который в матче на "Олд Траффорд" не оставил шансов знаменитому "Манчестер Юнайтед", обыграв оппонентов с результатом 3:0.

Bournemouth have won a Premier League away game against Man Utd for the first time in their history.



LDLLLLW



And they become the third side to win 3-0 at Old Trafford across all competitions this season. 💪 pic.twitter.com/tHhqeMTHps — Squawka (@Squawka) December 9, 2023

"Манкунианцы" впервые в своей истории проиграли на родной арене "Борнмуту". До этого в матчах с "Борнмутом" в АПЛ у них было пять побед и одна ничья.





Продолжает одерживать победы на топовыми командами Англии "Астон Вилла". Подопечные Унаи Эмери после успеха над "Манчестер Сити" в 16-м туре у себя дома одолели лидера АПЛ – "Арсенал" (1:0).





Осечкой лондонцев воспользовался "Ливерпуль", обыгравший "Кристал Пэлас" (2:1). Теперь "красные" во главе турнирной таблицы с активом в 37 баллов, за ними идет "Арсенал" (36), а на третьем месте "Астон Вилла" (35). Следом идет "Манчестер Сити" (33).





Настоящим шоком для болельщиков мюнхенской "Баварии" стала их гостевая игра с "Айнтрахтом". В рамках матчей 14-го тура Бундеслиги немецкий суперклуб был разбит во Франкфурте со счетом 5:1.





В минувшие выходные без сюрпризов обошлось только во французском чемпионате, где лидер "ПСЖ" выиграл восьмой матч подряд. В рамках 15-го тура Лиги 1 "парижане" дома праздновали успех над "Нантом" – 2:1.

После этой победы команда Килиана Мбаппе лидирует в таблице, набрав 36 баллов. У "Монако" 30 очков, у "Ниццы" – 29. ПСЖ в Лиге 1 никому не проигрывает с сентября: девять побед и ничья с "Клермоном" – 0:0.

Ранее "Астон Вилла" обыграла "Манчестер Сити" в матче АПЛ со счетом 1:0.