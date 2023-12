Исторические сенсации произошли в европейских топ-чемпионатах по футболу

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В Ла Лиге продолжает удивлять специалистов "Жирона", которая в 16-м туре на выезде разгромила легендарную "Барселону" со счетом 4:2. Нельзя не отметить, что "Жирона" впервые в своей истории оказалась сильнее "каталонцев". До этого статистика была на стороне "блауграны": четыре победы и два матча вничью. Благодаря этому успеху команда Мичела Санчеса возглавила таблицу испанского первенства (41 очко).

В чемпионате АПЛ чудо сотворил "Борнмут", который в матче на "Олд Траффорд" не оставил шансов знаменитому "Манчестер Юнайтед", обыграв оппонентов с результатом 3:0.

Bournemouth have won a Premier League away game against Man Utd for the first time in their history.



LDLLLLW



And they become the third side to win 3-0 at Old Trafford across all competitions this season. 💪 pic.twitter.com/tHhqeMTHps