Пропала девушка в Талгаре – к поискам привлечены водолазы
Фото: talgarnewskz
22-летняя жительница села Бесагаш Алматинской области ушла из дома 7 августа. Пять дней ее ищут полицейские и волонтеры, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе акимата области, ранее она была замечена с парнем на одной из камер видеонаблюдения.
Рассматривается и вариант, что девушка утонула. К поисковым работам привлечены водолазы ЧС. В данный момент они осматривают дно озера Тас Кум.
Кроме того, вызваны кинологи для осмотра горного массива.
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