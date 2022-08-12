Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пропала девушка в Талгаре – к поискам привлечены водолазы

К поискам привлечены водолазы Фото: talgarnewskz
22-летняя жительница села Бесагаш Алматинской области ушла из дома 7 августа. Пять дней ее ищут полицейские и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата области, ранее она была замечена с парнем на одной из камер видеонаблюдения.

Рассматривается и вариант, что девушка утонула. К поисковым работам привлечены водолазы ЧС. В данный момент они осматривают дно озера Тас Кум.

Кроме того, вызваны кинологи для осмотра горного массива.

Читайте также

Водитель погибла в ДТП в Алматинской области

Лошадь вытащили из глубокой канализационной ямы в Атырау

Пенсионер из Алматы погиб в ДТП в Жетысуской области

Константин Вноровский
Алматинская область Талгар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов
В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
В Алматы автобусом управлял водитель в наркотическом опьянении
Тараз
Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно
курсы валют
Курсы валют на 12 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления