Пропала девушка в Талгаре – к поискам привлечены водолазы

22-летняя жительница села Бесагаш Алматинской области ушла из дома 7 августа. Пять дней ее ищут полицейские и волонтеры, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата области, ранее она была замечена с парнем на одной из камер видеонаблюдения.

Рассматривается и вариант, что девушка утонула. К поисковым работам привлечены водолазы ЧС. В данный момент они осматривают дно озера Тас Кум.

Кроме того, вызваны кинологи для осмотра горного массива.