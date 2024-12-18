Пропавшую девушку нашли в степи ЗКО через 7 часов поиска

22-летнюю жительницу станции Алгабас нашли в степи Западно-Казахстанской области спустя семь часов поисковых работ, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Теректинского отдела полиции ДП региона успешно разыскали девушку, которая покинула дом и ушла в неизвестном направлении. Как передает пресс-служба областного ДП, ночью 16 декабря в 22:00 мать девушки позвонила в полицию.

Немедленно к поискам ориентировали весь личный состав отдела полиции. Также к поиску подключились сотрудники:

акимата;

службы гражданской обороны.

Не остались в стороне и местные жители. Полицейские начали обыск окрестных территорий, сосредоточив внимание на степных районах. Благодаря слаженным действиям девушку нашли в степи на расстоянии 15 км от своего дома 17 декабря в 05:00.

"Она направлялась в сторону Аксая", – пояснили в полиции.

Девушка находилась в удовлетворительном состоянии. Несмотря на непогоду, она не замерзла. Полицейские оказали ей первую помощь и передали матери.

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