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Озвучены итоги внешнего анализа коррупционных рисков деятельности АО «СПК» в Алматы

Озвучены итоги внешнего анализа коррупционных рисков деятельности АО «СПК» в Алматы Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы обсудили итоги внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «СПК» Алматы и субсидирования сельского хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Заседание по вопросам противодействия коррупции в деятельности Управления предпринимательства и инвестиций в городе Алматы и его подведомственных организациях прошло под председательством заместителя акима города Алматы Алишера Абдыкадырова.

В мероприятии приняли участие руководство Антикоррупционной службы Алматы, члены Общественного совета города и сотрудники учреждений.

В ходе заседания озвучены итоги внешнего анализа коррупционных рисков в сфере субсидирования агропромышленного комплекса и АО «СПК Алматы», а также ход исполнения рекомендаций.

Открывая заседание, Алишер Абдыкадыров призвал госслужащих усилить работу в сфере противодействия коррупции.

Каждый государственный служащий должен предпринимать реальные меры, направленные на профилактику коррупции. Эффективно противодействовать коррупции можно только скоординированными действиями. Заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров

Озвучены итоги внешнего анализа коррупционных рисков деятельности АО «СПК» в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

По словам руководителя городского антикоррупционного ведомства Асхата Оразхан, целью мероприятия является принятие превентивных мер по исключению коррупционных рисков в дальнейшей деятельности управления.

Также на заседании председатель Общественного совета города Алматы Алтынай Кобеева предложила использовать потенциал Общественного совета для проведения оценки качества оказываемых государственных услуг.

По итогам заседания выработаны соответствующие рекомендации по предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений.

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