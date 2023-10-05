Как будут проводить внешний анализ коррупционных рисков

Антикоррупционная служба приказом от 29 сентября 2023 года утвердила Правила проведения внешнего анализа коррупционных рисков, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены понятия:

коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

объект внешнего анализа коррупционных рисков – государственный орган и (или) его ведомство, государственная организация, субъект квазигосударственного сектора, деятельность которого подлежит внешнему анализу коррупционных рисков;

уполномоченный орган по противодействию коррупции - государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики РК и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;

иные субъекты противодействия коррупции - государственные органы, субъекты квазигосударственного сектора, общественные объединения, а также иные физические и юридические лица.

Внешний анализ коррупционных рисков проводят на основании совместного решения первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

Совместное решение принимается на основании:

результатов антикоррупционного мониторинга;

инициативного обращения объекта внешнего анализа коррупционных рисков и решения уполномоченного органа о его проведении;

поручений Президента, премьер-министра, Администрации Президента, решений и рекомендаций консультативно-совещательных органов при Президенте;

результатов социологического исследования. (новое)

Уполномоченный орган информирует объект внешнего анализа коррупционных рисков о необходимости проведения внешнего анализа коррупционных рисков.

Совместное решение о проведении внешнего анализа коррупционных рисков принимается в срок не позднее 10 рабочих дней с момента инициирования внешнего анализа уполномоченным органом или объектом внешнего анализа коррупционных рисков.

В случае отказа в проведении внешнего анализа коррупционных рисков в установленный срок, уполномоченный орган или объект внешнего анализа коррупционных рисков представляют его инициатору мотивированные обоснования причин отказа, с возможностью переноса срока его проведения.

При принятии совместного решения о проведении внешнего анализа коррупционных рисков объект внешнего анализа коррупционных рисков и уполномоченный орган утверждают реестр направлений такого анализа.

Внешний анализ коррупционных рисков проводится в срок до 30 рабочих дней рабочей группой, созданной совместным решением.

К проведению внешнего анализа коррупционных рисков, а также к обсуждению его результатов и мониторингу реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков привлекаются члены Общественного совета, в случае его наличия при объекте внешнего анализа коррупционных рисков, а также специалисты и (или) эксперты иных субъектов противодействия коррупции.

При необходимости изучения дополнительных материалов при проведении внешнего анализа коррупционных рисков, его проведение продлевается путем подписания совместного решения первых руководителей уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков на срок, не превышающий 30 рабочих дней. В исключительных случаях этот срок может быть продлен.

Функции рабочей группы включают:

внешний анализ коррупционных рисков путем сбора, обобщения и анализа информации относительно объекта внешнего анализа коррупционных рисков;

разъяснения касательно деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков;

сообщения об имеющихся коррупционных рисках;

подготовку предложений и рекомендаций по устранению коррупционных рисков и совершенствованию норм законодательства, затрагивающих деятельность объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

Внешний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

выявление коррупционных рисков в правовых и иных актах, затрагивающих деятельность объекта внешнего анализа коррупционных рисков;

выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

Этапы проведения:

сбор, обобщение и анализ информации относительно объекта внешнего анализа коррупционных рисков в соответствии с вышеуказанными направлениями, с составлением аналитической справки;

согласование и подписание аналитической справки;

принятие мер по устранению коррупционных рисков в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа включает в себя изучение вопросов:

управление персоналом;

урегулирование конфликта интересов;

оказание государственных услуг;

выполнение разрешительных функций;

реализация контрольно-надзорных функций;

разработка и эксплуатация информационных систем;

иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

Источниками информации для проведения внешнего анализа коррупционных рисков являются:

правовые и иные акты, документы, регулирующие деятельность объекта внешнего анализа коррупционных рисков;

сведения по направлениям внешнего анализа коррупционных рисков, предоставляемые его объектом;

данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков;

результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта внешнего анализа коррупционных рисков;

результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;

результаты антикоррупционного мониторинга;

публикации в средствах массовой информации;

обращения физических и юридических лиц в отношении объекта внешнего анализа коррупционных рисков;

сведения о выявлении и привлечении к ответственности должностных лиц объекта внешнего анализа коррупционных рисков за совершение коррупционных правонарушений;

результаты внутреннего анализа коррупционных рисков.

Оформление итогов внешнего анализа коррупционных рисков

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков рабочей группой готовится аналитическая справка, содержащая информацию о выявленных коррупционных рисках и рекомендации по их устранению.

Аналитическая справка составляется в 2 экземплярах – для уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков и представляется их первым руководителям в течение 3 рабочих дней после ее подписания.

Результаты внешнего анализа коррупционных рисков в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки в зависимости от основания его проведения:

представляются на рассмотрение президента, премьер-министра, Администрации президента, консультативно-совещательных органов при президенте;

размещаются на интернет-ресурсах уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков с учетом обеспечения режима секретности, соблюдения требований по охране служебной, коммерческой или иной охраняемой законом РК тайны.

Объект внешнего анализа коррупционных рисков в течение 10 рабочих дней со дня подписания аналитической справки по результатам внешнего анализа коррупционных рисков разрабатывает, согласовывает с уполномоченным органом и утверждает план мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Уполномоченный орган ежеквартально со дня подписания аналитической справки по результатам внешнего анализа коррупционных рисков проводит мониторинг исполнения объектом внешнего анализа коррупционных рисков рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков.

Для проведения мониторинга объект внешнего анализа коррупционных рисков не позднее трех месяцев со дня подписания аналитической справки направляет в уполномоченный орган промежуточную информацию об исполнении рекомендаций.

Данная информация с учетом режима секретности размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа и объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

При выявлении коррупционных рисков в нормативных правовых актах объект внешнего анализа коррупционных рисков направляет сведения об их наличии органу-разработчику.

Рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков, применяются при проведении правового мониторинга.

При устранении коррупционных рисков и исполнении рекомендаций, внесенных по результатам внешнего анализа коррупционных рисков, могут применяться подходы проектного управления.

Приказ вводится в действие 15 октября 2023 года.

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