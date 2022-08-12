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Дело Каната Султанбекова и Талгата Ардана по LRT передано в суд

Дело Каната Султанбекова и Талгата Ардана по LRT передано в суд Фото: прокуратура города Нур-Султан
Прокуратурой города Нур-Султана принято решение об утверждении обвинительных актов в отношении экс-заместителя акима столицы Каната Султанбекова, председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана и их сообщников, передает Zakon.kz.

Как сообщает прокуратура города Нур-Султана, в настоящее время в порядке статьи 304 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) обвинительные акты вручены под расписку всем участникам уголовного процесса, в том числе защитникам обвиняемых Султанбекова и Ардана.

Султанбеков и Ардан скрываются за рубежом и уклоняются от явки, в связи с чем прокуратура, руководствуясь частью 2 статьи 304 УПК, публикует настоящее сообщение о направлении уголовного дела в отношении них в суд. Пресс-служба прокуратуры города Нур-Султана

Напомним, ранее прокуратура в соответствии с требованиями УПК посредством размещения публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ уведомила Султанбекова и Ардана о необходимости явки на допрос и для объявления постановления о квалификации их деяний.

Однако в назначенное время Султанбеков и Ардан не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.

Вместе с тем действующее законодательство предусматривает разбирательство дела в суде в отсутствие подсудимого, когда подсудимый находится вне пределов Республики Казахстан и уклоняется от явки в суд (статья 335 УПК).

Напомним, что 28 мая 2021 года в Нур-Султане была поставлена точка в громком деле о хищениях в «Астана LRT».

Семерых экс-чиновников и сотрудников компаний, которые работали с «Астана LRT», приговорили к срокам от семи до 10 лет.

Бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан и бывший заместитель акима столицы объявлены в международный розыск.

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