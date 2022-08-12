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ФБР: В доме Трампа найдены 11 комплектов секретных документов

Обыск у Трампа Фото: Instagram/fbi
При обыске в доме экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР изъяли 11 наборов секретных документов, некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно», сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Wall Street Journal, по закону документы предназначались для ознакомления только в специальных государственных учреждениях.

Так, ФБР собрали 4 набора документов под грифом «совершенно секретно», три комплекта «секретных» документов и три – «конфиденциальных». Детали содержания изъятых материалов, как пишет издание, в описи не приводятся.

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Кроме того, как пишет издание, агенты ФБР вывезли порядка двадцати коробок, содержащих различные предметы, материалы, фотографии и рукописные записи. Среди прочего, в трехстраничной описи изъятых предметов значится информация о «президенте Франции».

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