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Автора «Сатанинских стихов» подключили к ИВЛ после нападения в Нью-Йорке

писатель Фото: Facebook/Salman Rushdie
На Салмана Рушди в США напал 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Он нанес писателю ножевое ранение в шею. Агент пострадавшего Эндрю Уайли сообщил о том, что Рушди подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Zakon.kz.
Мы устанавливаем мотивы нападения. Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию, – цитирует телеканал CNN представителя полиции штата Нью-Йорк Юджина Станишевски.

По его словам, к расследованию уже подключилось ФБР.

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На автора «Сатанинских стихов» Салмана Рушди напали в Нью-Йорке

Нападение произошло 12 августа, когда писатель готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Нападавший был задержан на месте преступления.

Отметим, что роман Рушди «Сатанинские стихи», вышедший в 1988 году, вызвал протесты мусульман в нескольких странах. При этом в Иране призвали к убийству писателя. Тогда Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту.

С 2000 года писатель проживает в США.

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