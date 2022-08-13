Автора «Сатанинских стихов» подключили к ИВЛ после нападения в Нью-Йорке

На Салмана Рушди в США напал 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар. Он нанес писателю ножевое ранение в шею. Агент пострадавшего Эндрю Уайли сообщил о том, что Рушди подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Zakon.kz.

Мы устанавливаем мотивы нападения. Мы считаем, что он действовал в одиночку, однако проводим мероприятия, чтобы подтвердить эту версию, – цитирует телеканал CNN представителя полиции штата Нью-Йорк Юджина Станишевски.

По его словам, к расследованию уже подключилось ФБР.

Нападение произошло 12 августа, когда писатель готовился выступить с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутоква на западе штата Нью-Йорк. Нападавший был задержан на месте преступления.

Отметим, что роман Рушди «Сатанинские стихи», вышедший в 1988 году, вызвал протесты мусульман в нескольких странах. При этом в Иране призвали к убийству писателя. Тогда Британское правительство взяло Салмана Рушди под защиту.

С 2000 года писатель проживает в США.