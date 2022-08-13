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На Токио надвигается тайфун «Меари»

ураган Фото: pixabay
Пока он находится в 200 км от побережья японской префектуры Сидзуока и движется в северо-восточном направлении. Метеорологическое управление страны предупредило население о том, что тайфун обрушится на центральную часть Японии во второй половине дня, передает Zakon.kz.

Ожидается, что ураган принесет интенсивные осадки до 80 мм в час.

Как сообщает ТАСС, тайфун продвигается со скоростью около 20 км/ч, а скорость порывов достигает 30 м/с. По мнению экспертов, до Токио он доберется вечером 13 августа.

Наиболее интенсивные дожди метеорологи ожидают в регионе Токай на побережье Тихого океана, где в течение суток может выпасть до 300 мм осадков. Людей предупреждают об угрозе оползней и наводнений.

Сообщается, что отменены по меньшей мере 10 авиарейсов, в Токийском заливе приостановлено движение парома между побережьем Канагавы и Тибы. Не исключена приостановка движения поездов по ряду линий и закрытие отбельных участков скоростных дорог. 

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Токио Япония
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