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Сцена обрушилась на фестивале в Испании из-за шквала, погиб человек

падение сцены Фото: скриншот видео
Трагедия произошла в автономном сообществе Валенсия в муниципалитете Кульере. Также местная служба спасения сообщила о 17 пострадавших, передает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, в 08:18 по времени Нур-Султана налетел сильный ветер, отчего часть сцены буквально обрушилась.

Сообщается, что три человека с серьезными множественными травмами госпитализированы, 14 – получили незначительные ушибы.

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Елена Беляева
Испания
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