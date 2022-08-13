Сцена обрушилась на фестивале в Испании из-за шквала, погиб человек
Фото: скриншот видео
Трагедия произошла в автономном сообществе Валенсия в муниципалитете Кульере. Также местная служба спасения сообщила о 17 пострадавших, передает Zakon.kz.
Как пишет РИА Новости, в 08:18 по времени Нур-Султана налетел сильный ветер, отчего часть сцены буквально обрушилась.
Сообщается, что три человека с серьезными множественными травмами госпитализированы, 14 – получили незначительные ушибы.
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