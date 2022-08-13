Сцена обрушилась на фестивале в Испании из-за шквала, погиб человек

Фото: скриншот видео

Трагедия произошла в автономном сообществе Валенсия в муниципалитете Кульере. Также местная служба спасения сообщила о 17 пострадавших, передает Zakon.kz.

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