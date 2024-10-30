Погибших в результате наводнения в Испании становится все больше
Фото: скриншот видео
В результате сильных ливней и наводнений, которые обрушились на испанское автономное сообщество Валенсия, погибло 70 человек, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила государственная телерадиокомпания RTVE.
Scene of aftermath of devastating flood in Alfafar of Valencia province, #Spain 🇪🇸 (30.10.2024)@Top_Disaster pic.twitter.com/wUBYqONzMv— sustainme.in®️ (@sustainme_in) October 30, 2024
"В автономном сообществе Кастилии-Ла-Манче два человека погибли в результате наводнений в Куэнке и Альбасете, а в муниципалитете Летур продолжаются поиски по меньшей мере шести человек, пропавших без вести", – говорится в сообщении.
Like out of a horror movie, parts of #Spain experience unprecedented rain in a matter of hours…https://t.co/cCx4Vo4KdE#ClimateCatastrophe #Cop29 pic.twitter.com/yz3QYreGzw— Yoca Arditi-Rocha (@Yoca1000) October 30, 2024
Ранее сообщалось, что наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript