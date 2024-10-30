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Погибших в результате наводнения в Испании становится все больше

наводнение в Испании, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 20:51 Фото: скриншот видео
В результате сильных ливней и наводнений, которые обрушились на испанское автономное сообщество Валенсия, погибло 70 человек, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила государственная телерадиокомпания RTVE.

"В автономном сообществе Кастилии-Ла-Манче два человека погибли в результате наводнений в Куэнке и Альбасете, а в муниципалитете Летур продолжаются поиски по меньшей мере шести человек, пропавших без вести", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек.

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