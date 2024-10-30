Погибших в результате наводнения в Испании становится все больше

Фото: скриншот видео

В результате сильных ливней и наводнений, которые обрушились на испанское автономное сообщество Валенсия, погибло 70 человек, сообщает Zakon.kz.

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