Ешьте мед и желание сбудется: приметы на Медовый Спас

В народе Медовый Спас известен как время, когда пчелы завершают свои труды и готовятся встречать холода. Значит, мед в пасеках созрел и его пора собирать. Есть и свои приметы в этот день, передает Zakon.kz.

Существовало поверье, что, если не собрать в этот день весь мед из ульев, налетят пчелы с соседних пасек и унесут его.

На Медовый Спас наши предки верили: если загадать желание перед тем, как съесть мед, оно непременно исполнится. Либо можно приготовить что-то из меда. Однако верующим стоит не забывать о начале Успенского поста, поэтому блюда должны быть постными.

Второе название Медового Спаса – Макавей. Готовили блюдо с добавлением мака. Как и мед, мак в этот день обладает целебными свойствами. По примете, если положить под подушку ребенку освященную маковую головку, она убережет его от сглаза.

Можно искупаться напоследок в открытом водоеме, окончательно закрыть купальный сезон. Считалось, что после этого времени вода зацветает и, искупавшись в ней, можно заболеть. Кроме того, Медовый Спас иначе называли Спасом на воде — верили, что все водоемы в этот день очищают тело и душу, избавляют и болезней. Поэтому 14 августа купались не только сами, но и омывали домашний скот.

Обязательно помогите ближнему. Пасечники могут отдать порцию меда нищим, а все остальные – поделиться продуктами с неимущими. Добрые дела и помощь нуждающимся хороши в любой день, праздники — не исключение.

Работать на Медовый Спас нельзя. Исключение составляют пасечники – мед собирать, конечно же, можно. Сходите друг к другу в гости, посидите за праздничным столом, а на полевые и домашние работы в этот день наложите табу.

Не устраивайте шумные застолья: пчелы не выносят громких звуков, они их нервируют, из-за чего те могут покусать пасечника.

Другие приметы погоды на Медовый Спас связаны с тем, что это время – конец летнего и начало осеннего периода:

перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей;

розы отцветают — лето кончается;

идет дождь – будущим летом не будут леса гореть;

Медовый Спас непредсказуем – погода может быть абсолютно любой. Даже поговорка есть: у первого Спаса всего в запасе.

Всего же в августе три Спаса – 14 августа (Медовый, или Спас на воде), 19 августа (Яблочный, или Спас на горе) и 29 августа — (Ореховый, Хлебный, или Спас на холстах).