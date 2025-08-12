14 августа – Медовый Спас: день, когда нельзя ссориться, работать и торговать сладким

В народном календаре день 14 августа называют Медовым Спасом. Это один из трех Спасов, которые празднуют в августе. За Медовым Спасом следуют Яблочный Спас – его празднуют 19 августа, а затем – Ореховый – 29августа, сообщает Zakon.kz.

Первый спас считается началом осени в народном календаре. Праздник был своего рода рубежом, после которого начиналась пора похолоданий. Именно поэтому ранее внимательно наблюдали за природой и придавали особое значение приметам в этот день, стремясь по природным знакам предугадать будущее и правильно подготовиться к смене сезона.

Приметы на погоду

Если идет дождь – осень будет мокрой и затяжной.

Если в Спас тепло и солнечно – жди хорошей осени. Ясный день предвещает сухую, погожую осень без ранних холодов и затяжных ливней.

Если с утра роса густая – день будет теплым, а зима мягкой. Народ связывал обильную росу с погодной устойчивостью и теплым течением года.

Если на Спас пчелы вялые – зима будет суровой.

Если в день Спаса сухо, но пасмурно – осень будет урожайной, но зима снежной.

Если облака плывут высоко – осень будет сухой и теплой. Высокие облака в народе называли "осенними проводниками": за ними, верили, тянется ясная погода на многие недели.

Если в Медовый Спас слышен гром – осень будет бурной, с ветрами и грозами. Особенно примету боялись на юге: считалось, что гроза в этот день – плохой знак для будущих посевов.

Если в день Спаса холодно с утра – зима наступит рано. Ранний утренний холод, особенно с инеем или холодным ветром, воспринимался как предвестник ранней зимы.

Чего нельзя делать

Как отмечено в публикации издания РБК Life, существовали четкие представления о том, чего делать нельзя на Медовый Спас, чтобы не накликать на себя беду, не отпугнуть удачу и не разгневать Спаса.

Нельзя работать по хозяйству – особенно ради выгоды. Любая тяжелая работа на поле или по дому, если она не связана с благотворительностью, считалась грехом.

Нельзя ссориться и злословить. День Медового Спаса должен пройти в мире и согласии.

Нельзя отказывать в угощении – особенно детям и нищим. Отказ расценивался как жадность, которая могла привести к убыткам и охлаждению в семье.

Нельзя ругать пчел или прогонять их грубо.

Нельзя торговать медом. Освященный мед не продавали, а делили и раздавали. Продажа сладкого считалась неприемлемой: вместо прибыли человек рисковал потерять благословение на год.

Нельзя жаловаться и просить милостыню без нужды. День считался временем благодарения, а не ропота.

Нельзя засорять воду, особенно колодцы.

Приметы на деньги

Так, согласно информации издания "Вокруг света", мед и мак, как символы достатка, стали частью денежной магии. Верили, что если на Медовый Спас посыпать углы дома маком, а в центр положить ложку меда – это привлечет прибыль и убережет от потерь.

Существовала и такая примета: если первую ложку меда отдать первому встречному – год будет богатым. Но важно, чтобы это было сделано от чистого сердца, без корысти.

Что можно делать

Освящать мед и соты в церкви. Пчеловоды с утра отправлялись на пасеки, выбирали самый богатый улей и несли медовые соты на освящение.

Угощать детей и нуждающихся. Щедрость в этот день была особенно важна. Детям раздавали остатки меда из сотов, называя это "ребячьей долей". Беднякам раздавали кусочки освященного пряника или меда. В народе говорили: "На Первый Спас и нищий медку попробует".

Помогать вдовам и сиротам. Так называемые вдовьи помочи устраивались после обедни: соседи собирались у дома одинокой женщины или сирот и помогали – за угощение, без платы.

Печь пряники и лепешки из новой муки. Из зерна нового урожая женщины пекли праздничные угощения – часто с медом.

Святить новые колодцы. В некоторых местностях именно на Медовый Спас освящали источники воды, особенно те, что только что выкопаны.

В последний раз купать лошадей. Считалось, что после этого дня вода в реках уже холодная и купание может погубить животное.

Начинать сев озимых. Считалось, что посеянное на Спас зерно даст крепкий урожай.

Петь песни и водить хороводы. Хоть это и начало поста, вечер накануне и утро Спаса еще позволяли молодежи веселиться. На полях, на выгонах и в деревнях звучали последние летние песни перед осенним молчанием.

День Медового Спаса считали началом нового хозяйственного круга, и все, что делалось в этот день от чистого сердца и с молитвой, воспринималось как благословенное, приносящее удачу, здоровье и богатство в дом. Его проводили в заботе о ближних, с благодарностью к природе и верой в доброе продолжение года.

