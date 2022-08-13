Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В ДТП в Рудном погиб водитель

ДТП в Рудном Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Дорожно-транспортное происшествие в городе Рудный Костанайской области закончилось гибелью одного из участников, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 13 августа в 06:45 на ул. Ленина. 68-летний водитель автомобиля Renault, выезжая с придомовой территории, не пропустил водителя автомобиля Lexus, который двигался по главной дороге.

Машины столкнулись. Водитель Renault скончался на месте.

По факту ДТП в Рудном полицией начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Пресс-служба ДП Костанайской области

Читайте также

В ДТП на трассе в Атырауской области погиб пассажир

Пожарные Северного Казахстана вынесли мужчину из огня

Отдыхающие не дали утонуть мужчине на Бухтарминском водохранилище

Константин Вноровский
Костанайская область Рудный
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
смартфон
Казахстанцев напугала SMS-рассылка от МВД утром в субботу
курсы валют на 13-14 августа
Курсы валют на 13-14 августа
конкурс красоты и таланта
Названы 12 самых красивых претенденток на титул «Мисс Алматы-2022»
асфальт
Где в Казахстане самые плохие дороги
Открытие собственного дела и путешествия: гороскоп на осень-2022
Открытие бизнеса, путешествия и любовь: гороскоп на осень-2022
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
4 месяца мошенники бесплатно закупались в Акмолинской области
медовый спас
Ешьте мед и желание сбудется: приметы на Медовый Спас
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления