В ДТП в Рудном погиб водитель

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие в городе Рудный Костанайской области закончилось гибелью одного из участников, сообщает Zakon.kz.

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