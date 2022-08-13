В ДТП в Рудном погиб водитель
Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Дорожно-транспортное происшествие в городе Рудный Костанайской области закончилось гибелью одного из участников, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 13 августа в 06:45 на ул. Ленина. 68-летний водитель автомобиля Renault, выезжая с придомовой территории, не пропустил водителя автомобиля Lexus, который двигался по главной дороге.
Машины столкнулись. Водитель Renault скончался на месте.
По факту ДТП в Рудном полицией начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Пресс-служба ДП Костанайской области
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