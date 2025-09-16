#АЭС в Казахстане
Происшествия

Жуткое ДТП в Алматинской области: авто сгорело, водитель погиб

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 10:45 Фото: Zakon.kz
Ночью 15 сентября 2025 года на автодороге Алматы – Шелек – Хоргос произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Оно закончилось летальным исходом для одного из его участников, сообщает Zakon.kz.

По данным специального корреспондента Zakon.kz, водитель автомобиля марки Changan двигался по автодороге Алматы – Шелек – Хоргос в западном направлении.

Он не справился с рулевым управлением и допустил наезд на впереди идущий в попутном направлении грузовой автомобиль марки Volvo F 17.

Фото: Zakon.kz

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Changan загорелся. Его водитель погиб на месте, сгорев в салоне транспортного средства.

Фото: Zakon.kz

Тело погибшего направили в морг. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

Фото: Zakon.kz

Они выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу регионального Департамента полиции.

Там уточнили, что по факту ДТП, имевшего место в ночь на 15 сентября на 147-м км автодороги Алматы – Шелек – Хоргос, сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. 

"По предварительным данным, водитель Changan допустил столкновение с прицепом грузового автотранспорта Volvo, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП легковой транспорт сгорел, водитель от полученных травм и ожогов скончался на месте происшествия". Пресс-служба ДП Алматинской области

Теперь специалисты проводят следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании всех обстоятельств происшествия.

Ранее выяснилось, что 10 человек погибли в ДТП в области Жетысу.

Аксинья Титова
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
