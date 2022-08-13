В Нью-Йорке арестован напавший на Салмана Рушди мужчина

Полиция штата Нью-Йорк арестовала мужчину, который накануне напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди, сообщает Zakon.kz.

Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство и нападении, передает The Guardian.

75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот. По словам его агента Эндрю Вайли, госпитализированный писатель подключен к аппарату ИВЛ, у него серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.

Салман Рушди собирался в пятницу выступил с лекцией в Институте Чаутоква в Нью-Йорке, когда на него набросился молодой человек. Как выяснилось впоследствии, нападавшим был 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси. Он нанес писателю несколько ножевых ранений, прежде чем его смогли остановить.