Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о согласии его страны со вступлением Финляндии и Швеции в состав НАТО, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров, — заявили в пресс-службе администрации французского лидера.

Ранее протоколы подписал президент США Джо Байден, призывая союзников поторопиться с принятием скандинавских стран в альянс. Заявку пока не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия, однако генсек организации Йенс Столтенберг уже назвал процедуру «самым быстрым процессом вступления в современной истории НАТО».