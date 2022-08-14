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Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Подписал протоколоы о вступлении в НАТО Фото: Instagram/emmanuelmacron
Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о согласии его страны со вступлением Финляндии и Швеции в состав НАТО, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.

Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров, — заявили в пресс-службе администрации французского лидера.

Ранее протоколы подписал президент США Джо Байден, призывая союзников поторопиться с принятием скандинавских стран в альянс. Заявку пока не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия, однако генсек организации Йенс Столтенберг уже назвал процедуру «самым быстрым процессом вступления в современной истории НАТО».

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