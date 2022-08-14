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Успенский пост и Медовый Спас отмечают православные христиане

церковь Фото: pixabay
Продлится пост две недели – до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Успенский пост – один из четырех самых строгих и многодневных, сопоставим с Великим постом, передает Zakon.kz.
Поздравляю вас с началом Успенского поста. Успение – это погружение в сон, мирную кончину. Божья Матерь как бы уснула в земной жизни, чтобы воспрянуть в жизни вечной и продолжить ходатайствовать за нас перед своим сыном. Епископ Талдыкорганский Клавдиан

На Успенский пост приходится два праздника в честь Иисуса Христа, которые принято называть спасами. Первый (Медовый) приходится на начало поста – 14 августа. На этот день приходится праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

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Елена Беляева
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