Ребенок утонул в Атырауской области

11-летняя девочка утонула в реке Шароновка на окраине села Хиуаз в Курмангазинском районе, передает Zakon.kz.

Как рассказали порталу «Мой город» в пресс-службе ДЧС Атырауской области, трагедия произошла 13 августа около 13:50.

В поисках ребенка участвовали более 25 человек. В 23:00 их приостановили до утра.

Уточняется, что 14 августа в 8:45 местные жители обнаружили и извлекли из воды тело девочки.