Экстремалы из Атырауской области восхитили пользователей сети

Жители Курмангазинского района Атырауской области устроили вейксерфинг на реке Шароновка и восхитили пользователей сети, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Весной этого года уровень воды в реке Шароновка, что находится в селе Ганюшкино Курмангазинского района, поднялся до критического в связи с сбросами воды из Волгоградского водохранилища. Общий подъем воды с начала паводка составил 119 сантиметров, поэтому глубина реки позволила экстремалам встать на вейкборд и устроить экстремальное шоу на водной глади.

Мужчины-вейксерфингисты прокатились на доске, зацепившись за трос, который, в свою очередь, прикрепили к моторной лодке. Ролик чуть позже опубликовали в соцсетях и он сразу же стал вирусным.

Корреспонденту Zakon.kz удалось связаться с организатором вейксерфинга и узнать о необычном для села развлечении. Им оказался 33-летний Нуржан Койшыгулов, который вот уже 11 год работает пожарным.





"Доска для серфинга, которая досталась мне от брата, долгие годы пылилась в гараже. Весной, когда вода разливалась по полю, мы катались, прицепив трос к автомобилю, но это было не так захватывающе, как сейчас. В этом году наша река хорошо поднялась, и мы с друзьями решили попробовать привязать трос к лодке. Получилось круто, я давно мечтал сделать это. Конечно же прокатиться таким образом не каждый сможет, нужна смелось, концентрация и умение держать равновесие. Я лично сам научился через Youtube, но всем говорю не стоит повторять самостоятельно. Один из ребят заснял на видео, смонтировал и опубликовал в соцсети, мы и не думали, что он станет популярным", - поделился Нуржан.







