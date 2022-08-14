Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким государственного и общественного деятеля Балташа Турсумбаева, сообщает Zakon.kz.

Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Балташа Молдабаевича Турсумбаева. Долгие годы он плодотворно работал на высоких ответственных постах. Все свои силы Балташ Молдабаевич направлял на развитие нашего общества. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме главы государства.

Балташ Турсумбаев скончался 14 августа 2022 года в Алматы на 76 году жизни. Причиной смерти врачи называют сердечную недостаточность.

Балташ Молдабаевич родился в 1946 году в селе Малый Боранкуль в Омской области (РСФСР).

Окончил Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова (1969) по специальности «Ученый-зоотехник».