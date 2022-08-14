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Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева

Соболезнования в связи со смертью Балташа Турсумбаева Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму родным и близким государственного и общественного деятеля Балташа Турсумбаева, сообщает Zakon.kz.
Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Балташа Молдабаевича Турсумбаева. Долгие годы он плодотворно работал на высоких ответственных постах. Все свои силы Балташ Молдабаевич направлял на развитие нашего общества. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме главы государства.

Балташ Турсумбаев скончался 14 августа 2022 года в Алматы на 76 году жизни. Причиной смерти врачи называют сердечную недостаточность.

Балташ Молдабаевич родился в 1946 году в селе Малый Боранкуль в Омской области (РСФСР).

Окончил Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова (1969) по специальности «Ученый-зоотехник».

  • Первый секретарь Целинного райкома Компартии Казахстана СКО (1985-1986).

  • Государственный советник КазССР по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и экологии (1990-1991).

  • Заместитель премьер-министра КазССР (1991-1992).

  • Заместитель премьер-министра РК – министр сельского хозяйства РК (1992-1993).

  • Министр сельского хозяйства РК (1993).

  • Глава Кустанайской областной администрации (1993-1995).

  • Секретарь Совета Безопасности РК (1995-1996).

  • Посол по особым поручениям МИД РК (1996).

  • Чрезвычайный и полномочный посол РК в Турецкой Республике (1996-1998).;

  • Заместитель премьер-министра РК (1998-1999).

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