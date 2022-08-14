Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева
Выражаю соболезнования в связи с кончиной известного государственного и общественного деятеля Балташа Молдабаевича Турсумбаева. Долгие годы он плодотворно работал на высоких ответственных постах. Все свои силы Балташ Молдабаевич направлял на развитие нашего общества. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, – говорится в телеграмме главы государства.
Балташ Турсумбаев скончался 14 августа 2022 года в Алматы на 76 году жизни. Причиной смерти врачи называют сердечную недостаточность.
Балташ Молдабаевич родился в 1946 году в селе Малый Боранкуль в Омской области (РСФСР).
Окончил Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова (1969) по специальности «Ученый-зоотехник».
Первый секретарь Целинного райкома Компартии Казахстана СКО (1985-1986).
Государственный советник КазССР по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и экологии (1990-1991).
Заместитель премьер-министра КазССР (1991-1992).
Заместитель премьер-министра РК – министр сельского хозяйства РК (1992-1993).
Министр сельского хозяйства РК (1993).
Глава Кустанайской областной администрации (1993-1995).
Секретарь Совета Безопасности РК (1995-1996).
Посол по особым поручениям МИД РК (1996).
Чрезвычайный и полномочный посол РК в Турецкой Республике (1996-1998).;
Заместитель премьер-министра РК (1998-1999).