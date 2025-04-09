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События

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Веры Сидоровой

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 21:03 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Касым-Жомарт Токаев 9 апреля направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Веры Сидоровой, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой.

"Вера Васильевна прошла славный трудовой путь от агронома до исполняющей обязанности Председателя Президиума Верховного Совета КазССР. Внесла заметный вклад в освоение казахстанской целины, социально-экономическое развитие страны. Веру Васильевну отличали высокие личные качества и твердые жизненные принципы. Примером подлинного патриотизма и борьбы за справедливость стало ее участие в оказании помощи студентам во время декабрьских событий 1986 года", – говорится в телеграмме.

Ранее Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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