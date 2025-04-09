Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Веры Сидоровой

Касым-Жомарт Токаев 9 апреля направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Веры Сидоровой, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля, Героя Социалистического Труда Веры Сидоровой.



"Вера Васильевна прошла славный трудовой путь от агронома до исполняющей обязанности Председателя Президиума Верховного Совета КазССР. Внесла заметный вклад в освоение казахстанской целины, социально-экономическое развитие страны. Веру Васильевну отличали высокие личные качества и твердые жизненные принципы. Примером подлинного патриотизма и борьбы за справедливость стало ее участие в оказании помощи студентам во время декабрьских событий 1986 года", – говорится в телеграмме.

Ранее Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова.