Более 40 человек погибли при пожаре в одной из церквей в Египте

Более 40 человек погибли при пожаре, возникшем в воскресенье в одной из церквей Каира, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет египетская газета Al-Masry Al-Youm, ссылаясь на данные своего источника в правоохранительных органах.

Минздрав направил на место инцидента более 30 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших. По имеющейся информации, большинство доставленных в больницы после пожара — дети, которые пришли на занятия в воскресной школе при церкви.

Пострадавшие доставляются в больницы Имбабы и соседнего района Агуза.

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил госорганам принять необходимые меры для устранения последствий и оказания помощи пострадавшим.