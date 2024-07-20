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40 человек погибли у берегов Гаити из-за пожара на лодке

, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 15:09
По данным гуманитарного агентства, в результате пожара на лодке с мигрантами у берегов Гаити погибли 40 человек, сообщает Zakon.kz.

Судно покинуло Гаити в среду, 17 июля 2024 года, перевозя более 80 мигрантов, и направлялось в Теркс и Кайкос, пишет телеканал CNN со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ). Сорок один выживший был спасен береговой охраной Гаити.

В своем заявлении Грегуар Гудстейн, глава миссии МОМ в стране, возложил вину за трагедию на обостряющийся кризис безопасности на Гаити и отсутствие "безопасных и законных путей для миграции".

"Социально-экономическое положение Гаити находится в агонии. Крайнее насилие за последние месяцы только заставило гаитян еще больше прибегнуть к отчаянным мерам", – сказал он.

Гаити сталкивается с бандитизмом, развалом системы здравоохранения и отсутствием доступа к предметам первой необходимости, что вынуждает многих гаитян отправляться в опасные поездки за пределы страны.

Кризис в этой карибской стране обострился в начале этого года, когда вспыхнула война банд, вынудив тогдашнее правительство уйти в отставку. По данным МОМ, с тех пор число попыток миграции на лодках из Гаити возросло.

Однако хаос в стране не помешал правительствам соседних стран репатриировать гаитянских мигрантов десятками тысяч.

"В этом году более 86 000 мигрантов были принудительно возвращены на Гаити соседними странами. В марте, несмотря на всплеск насилия и закрытие аэропортов по всей стране, число принудительных возвращений увеличилось на 46 процентов, достигнув 13 000 случаев принудительного возвращения только в марте", – говорится в заявлении агентства.

В последние недели назначение нового премьер-министра Гарри Кониля и прибытие нескольких сотен иностранных солдат для поддержки Национальной полиции Гаити дали новую надежду на разрешение кризиса. Поддерживаемая Советом Безопасности ООН многонациональная миссия по поддержке безопасности (MSS) под руководством Кении в настоящее время начинает операции в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

2 марта 2024 года сотни заключенных сбежали из национальной тюрьмы Гаити в столице Порт-о-Пренсе после начала боевых действий. Через несколько дней банды на Гаити начали угрожать гражданской войной. 9 марта вооруженные люди атаковали несколько правительственных зданий в столице Гаити, городе Порт-о-Пренс, в том числе президентский дворец. 

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