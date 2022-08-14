Делегация Конгресса США вновь посетит Тайвань

Делегация конгрессменов из США во главе с сенатором Эдом Марки планирует посетить Тайвань 14-15 августа, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Американский институт на Тайване.

По предварительным данным, в состав делегации войдут председатель экономического комитета Конгресса США Дон Байер, сенатор США от Массачусетса Эд Марки и другие политики.

Как говорится в сообщении, конгрессмены «посетят Тайвань с 14 по 15 августа 2022 года в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион». Отмечается, что «делегация встретится с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес».

Предыдущий визит американских конгрессменов на Тайвань 2 августа обернулся международным резонансом из-за резко негативной реакции КНР на действия США. Тогда в составе делегации была спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По мнению политиков материкового Китая, своим сближением с Тайванем американская сторона нарушает «принцип одного Китая» и ставит под угрозу территориальную целостность КНР.