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Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 2 человек

Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до 2 человек Фото: Facebook/ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Из-под завалов после взрыва в торговом центре в Ереване «Сурмалу» извлекли десять человек, сообщает Zakon.kz.

Всего количество пострадавших возросло до 60, говорится в информации, распространенной в соцсетях Минздравом Армении.

Число погибших в результате взрыва на данный момент составляет два человека. Число пострадавших, переведенных в разные медицинские центры, достигло 60. Состояние 36 из них специалисты оценивают как средней степени тяжести, 22 выписаны после обследования, – говорится в сообщении.

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В торговом центре Еревана произошел взрыв

ЧП в торговом центре на рынке «Сурмалу» произошло в воскресенье днем 14 августа. Уровень сложности пожара повышен до № 3. На помощь к месту происшествия выехали еще 10 боевых единиц пожарно-спасательных отрядов города Еревана и районных спасательных управлений МВД и связи.

По данным городских властей, взрыв прогремел в магазине пиротехнических материалов, после чего на месте происшествия начался пожар.

В метро Еревана начали эвакуировать людей после сигнала о минировании, сообщил журналистам пресс-секретарь метрополитена Татевик Хачатрян.

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