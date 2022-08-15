Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань

Делегация американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань, сообщает Zakon.kz.

Делегация американских конгрессменов прибыла на Тайвань с двухдневным визитом, менее чем через две недели после приезда на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает ТАСС.

В нее вошли пять политиков, представляющих как республиканцев, так и демократов. В ходе своего пребывания члены делегации встретятся с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь. Встреча состоится 15 августа.

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