Психологи объяснили маниакальную страсть некоторых людей к селфи

Постоянно делать фотографии и публиковать их множество в соцсетях характерно для людей с демонстративным, истероидным типом личности, объясняют специалисты, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Lenta.ru психотерапевт международного уровня Светлана Ященко и ее коллега, психолог, кандидат философских наук Марина Майорова объяснили маниакальную страсть некоторых людей к селфи.

Желание делать селфи часто возникает у одиноких людей со сложностями в построении отношений.

Страсть к селфи свойственна и людям с социальной нереализованностью, и тем, кто не достиг сексуальной удовлетворенности. Психолог, кандидат философских наук Марина Майорова

По словам экспертов, не стоит забывать и о нарциссизме, который присущ людям с огромным количеством фотографий в соцсетях.

По словам Светланы Ященко, любителей селфи не стоит осуждать или перевоспитывать. Дело в том, что таким образом они переживают хорошие или плохие события, вынося их на всеобщее обозрение. Чем больше людей узнает об их переживаниях, отметила психолог, тем им становится легче. Подобная демонстрация чувств и мыслей является психологической защитой и сильной их потребностью. И если такой человек не поделится своими переживаниями на работе или в соцсетях, то, скорее всего, выльет их на близких.

Людям с истероидным типом личности непросто жить в семье. И, чтобы справиться с собой и не навредить своим отношениям, им полезно знать эту свою особенность и учиться управлять ею. Например, они могут выбрать профессию, где нужно уметь демонстрировать себя, - певца, художника, писателя, фотографа, артиста, модели и другие. Психотерапевт международного уровня Светлана Ященко

Специалисты отметили, что в некоторых странах страсть к селфи изучают на уровне психического заболевания.

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