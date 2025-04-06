Почему некоторые лекарства действуют на людей по-разному, объяснили ученые

Ученые из Питтсбургского и Йельского университетов выяснили, что распространенные бактерии кишечника могут разрушать некоторые лекарства. Это объясняет, почему некоторые препараты действуют на разных людей по-разному, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Nature Chemistry.

Исследователи пояснили, что GPCR – семейство белков, которые играют ключевую роль в передаче сигналов в клетках, участвуют в регулировании множества физиологических процессов, включая восприятие запахов, реакции на гормоны и работу нервной системы. Именно на эти рецепторы воздействуют сотни лекарств, используемых для лечения мигрени, диабета, депрессии и других заболеваний.

В новой работе ученые доказали, что препараты, влияющие на GPCR-рецепторы, могут становиться менее эффективными из-за воздействия кишечных микробов.

"В ходе исследования протестировали 127 таких препаратов на сообществе из 30 видов кишечных бактерий. Оказалось, что 30 из них взаимодействовали с препаратами. Например, бактерия Morganella morganii разрушала антипсихотическое средство илоперидон, делая его неэффективным", – говорится в исследовании.

Ученые отмечают, что необходимо дальнейшее изучение этих процессов, прежде чем делать выводы о влиянии на пациентов. Однако открытие может привести к новым методам персонализированной медицины и улучшению эффективности лекарств. Кроме того, аналогичные подходы помогут исследовать взаимодействие бактерий с пищевыми соединениями и токсинами, что может способствовать повышению безопасности продуктов и медикаментов.

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