У президента Эквадора обнаружена злокачественная опухоль

Гильермо Лассо диагностировали меланому. Ее определили по результатам операции, которую президент перенес в конце июля в своей стране. Ранее у него подозревали базально-клеточную карциному на правом веке, передает Zakon.kz.

Как пишет газета El Universo, после операции Лассо отбыл за рубеж на лечение.

Пресс-служба президента сообщила о том, что с 16 по 21 августа он будет находиться в личной поездке в Хьюстон, США, «для проведения дополнительной диагностики».

В июне 2021 года Лассо также ездил в США на операцию. Она была связана с травмой бедра, которую он получил в 2013 году во время паломничества по Испании. После этого он ходил с тростью.