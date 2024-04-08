Бывший вице-президент Эквадора находится в коме после штурма в посольстве Мексики

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный полицией страны на прошлой неделе в результате штурма посольства Мексики в Кито, находится в коме, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Teleamazonas, политик был переведен в военный госпиталь в Гуаякиле во второй половине дня 8 апреля, с субботы он находился в тюрьме в том же городе.

По данным правоохранителей, Глас мог принять в тюрьме большое количество антидепрессантов и седативных препаратов.

Ранее сообщалось, что сотрудники эквадорской полиции ворвались в посольство Мексики в Кито и задержали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который просил там политического убежища на фоне углубления дипломатического раскола между двумя странами. Политику грозит расследование по фактам коррупции, взяточничества и многого другого.