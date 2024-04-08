Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бывший вице-президент Эквадора находится в коме после штурма в посольстве Мексики

бывший вице-президент Эквадора находится в коме, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 01:54 Фото: Zakon.kz
Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный полицией страны на прошлой неделе в результате штурма посольства Мексики в Кито, находится в коме, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Teleamazonas, политик был переведен в военный госпиталь в Гуаякиле во второй половине дня 8 апреля, с субботы он находился в тюрьме в том же городе.

По данным правоохранителей, Глас мог принять в тюрьме большое количество антидепрессантов и седативных препаратов.

Ранее сообщалось, что сотрудники эквадорской полиции ворвались в посольство Мексики в Кито и задержали бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, который просил там политического убежища на фоне углубления дипломатического раскола между двумя странами. Политику грозит расследование по фактам коррупции, взяточничества и многого другого.

Читайте также

певец
Оперного певца Евгения Кунгурова нашли мертвым у его дома в Москве
обезьяны напали на туриста в Китае
В Китае стая обезьян напала на туриста и заразила его опасным вирусом
нападение в Германии
В Германии мужчина серьезно пострадал во время нападения в поезде
Елена Беляева
Мексика Эквадор
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: