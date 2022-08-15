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Анна Данилина выиграла шестой трофей в нынешнем сезоне

Теннис 6 Трофей Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с американкой Софи Чанг выиграла турнир парного разряда серии ITF W100 на хардовом покрытии Ландисвилле (Пенсильвания, США), сообщает Zakon.kz.

Казахстано-американская пара была посеяна на этом турнире под первым номером и оправдала надежды, дойдя до финала. В решающем матче им противостояли Хан-На Ли и Джан-Су Йонг (Южная Корея). Финальный поединок завершился в трех упорных сетах — 2:6, 7:6 (7:4), 11:9.

Данный титул стал для Данилиной 26-м в парном разряде в ее карьере под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). Также на ее счету три трофея в WTA-Туре: Poland WTA250 в прошлом году, в 2022 году - Sydney WTA500 и Warsaw WTA250 .

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