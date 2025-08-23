Второй титул сумела завоевать Анна Данилина за два месяца
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с сербкой Александрой Крунич стала победительницей турнира WTA в Кливленде (США) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
В финале спортсменки в двух сетах добились победы над парой Чжань Хаоцин (Тайвань)/Синью Янь (Китай) – 7:6, 6:4. За победу в Кливленде казахстанско-сербская пара заработала по 250 рейтинговых очков и 11 480 долларов на команду. Данилина в рейтинге WTA стоит на 10-й позиции.
Отметим, что перед стартом турнира казахстанка и ее напарница были посеяны под первым номером, а их сегодняшние соперницы – под вторым.
Таким образом, Анна Данилина завоевала второй титул в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Данилина пробилась в финал турнира в США.
