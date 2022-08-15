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Казахстанцы завоевали еще две золотые медали на Исламских играх

Плавание Исламски Игры Золото Фото: Instagram/drs_kz
Копилка сборной Казахстана пополнена еще двумя медалями высшей пробы на Исламиаде-2022. Чемпионами Исламских игр стали пловцы Адильбек Мусин и София Абубакирова, сообщает Zakon.kz.

Оба казахстанских пловца были лучшими в индивидуальных дистанциях на 100 и 50 метров стилем баттерфляй, соответственно. Адильбек на «сотке» показал время 53,20 секунды, опередив турка Умита Жан Гюреса и Эльдорбека Усмонова из Узбекистана.

Плавание Золото Исламиада

Фото: Instagram/drs_kz

София Абубакирова выиграла главную медаль Исламских игр на «полтиннике» с результатом 27,17 секунды, оставив позади себя Мариям Шейхализадешагшах (Азербайджан) и Алину Озкан (Турция). На этой же дистанции за награды боролась еще одна казахстанка Данэлия Дю, которая пришла к финишу с пятым временем – 28,34.

14 августа три медали в казахстанскую копилку принесли тяжелоатлеты: Аиша Омарова — «серебро», Арай Нурлыбекова — «серебро» и Бектай Асылжан — «бронза».

Плавание Бронза Исламиада

Фото: Instagram/drs_kz

Также в этот соревновательный день бронзовой наградой отметилась пловчиха Ксения Игнатова.

Казахстанские гимнастки в составе Сагины Мураткызы, Айсулу Мурзагалиевой, Ренаты Жолдиновой, Аружан Касеновой, Айданы Шаяхметовой и Асель Шукирбай завоевали третье место в упражнениях с пятью обручами.

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