Казахстанские пловцы завоевали два "золота" на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

Сборная Казахстана 9 ноября пополнила копилку наград двумя золотыми медалями на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, пловчиха Софья Сподаренко выиграла финал на дистанции 50 метров баттерфляем, показав время 26.99 секунды. Серебро досталось Фариде Осман из Египта (27.04), бронза – Оуми Диоп из Сенегала (27.31).

Фото: НОК РК

Следом за ней триумф в мужском финале на той же дистанции одержал казахстанец Адильбек Мусин. Его результат – 23.85 секунды. Вторым к финишу пришел соотечественник Мусина Максим Сказобцов (23.87), третьим стал египтянин Абдельрахман Эльсайед (23.9).

А ранее представительница сборной Казахстана по дзюдо Аруна Джангельдина завоевала золотую медаль Игр исламской солидарности.