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Водолазы ищут тело мальчика, утонувшего в реке Урал

Водолазы ищут тело мальчика, утонувшего в реке Урал Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
В Атырауской области примерно в 21:00 14 августа в реке Урал утонул мальчик 2015 г. р. Водолазы ищут тело ребенка. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла в поселке Кызыл балык. Поиски, которые были начаты с 22:25, не дали результатов и завершены в 00:27.

15 августа с 07:30 поиски возобновили.

В поисках задействованы четыре водолаза, единица техники ДЧС Атырауской области, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, мальчик играл на катере, который стоял на берегу, по неосторожности упал в реку и утонул.

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Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка утонула в реке Шароновка на окраине села Хиуаз в Курмангазинском районе.

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