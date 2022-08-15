Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Казахстана по футболу

Завершился предварительный групповой этап Кубка Казахстана, по его итогам определились восемь клубов, которые продолжат борьбу за почетный трофей. Наилучшие показатели по первому раунду продемонстрировал алматинский «Кайрат», сообщает Zakon.kz.

Алматинцы на групповой стадии одержали пять побед из шести возможных, сыграв одну игру вничью. Надо отметить, что «Кайрат» является действующим победителем Кубка страны. Помимо алматинской дружины, в четвертьфинале сыграют «Ордабасы», «Кайсар», «Акжайык», «Тараз», «Мактаарал», «Астана» и «Шахтер».

Жеребьевка 1/4 финала и полуфинала турнира пройдет 16 августа. Матчи решающей стадии состоят из одного матча. Клубы, занявшие первые места в подгруппах, на четвертьфинальном этапе примут соперников на домашнем стадионе.

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