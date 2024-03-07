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Стали известны итоги жеребьевки Кубка Казахстана-2024 по футболу

Футбол Итоги Жеребьевки , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 17:04 Фото: Instagram/fctobol
В Астане прошла жеребьевка Кубка Казахстана нынешнего сезона, по итогам которого определены групповые этапы предварительного этапа, с дальнейшим участием клубов КПЛ, сообщает Zakon.kz.

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На предварительном этапе 19 клубов Первой и Второй лиги разделены на 6 групп, где сыграют по одной игре между собой, передает пресс-служба QFL.

Победители 6 групп дальше будут играть за путевку в следующий раунд с победителями соседних групп (А-В, С-D, Е-F) в одном матче.

11-19 марта. Первый раунд предварительного этапа.

21-23 марта. Плей-офф предварительного этапа.

Все матчи пройдут на стадионе БИИК в городе Шымкент.

На втором этапе Кубка республики в розыгрыше примут участие 13 клубов Премьер-лиги и победители предварительного этапа, которые по рейтингу определят своих соперников. Победители матчей 1/8 и 1/4 финала определяются в одной игре, а полуфиналы будут проходить по системе "дома и на выезде".

Финальный матч нынешнего турнира пройдет 29 сентября.

Действующим обладателем Кубка страны является ФК "Тобол", который в финале прошлого сезона обыграл "Ордабасы" из Шымкента со счетом 1:0, благодаря голу Ислама Чеснокова. 

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