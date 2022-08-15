Психолог рассказал, как справиться с черной полосой в жизни

Череда трудностей в жизни, которые часто называют черной полосой, не появляется сама по себе. Все зависит от восприятия каждого человека и его хода мышления, передает Zakon.kz.

Черная полоса – это то, как человек сам определяет свою жизнь в данный момент времени. Это мир в глазах смотрящего и представление человека о данном периоде. Если человек думает, что его постигли неудачи в жизни, то, возможно, он находится в депрессии или в подавленном настроении и чувствах. Клинический психолог и психоаналитик Владимир Крупин

Психолог отметил, что люди могут сами притягивать к себе неудачи, думая, что в жизни идет тяжелый период, пишет ura.ru.

Один посчитает за неудачу, другой примет за возможность личностного роста. То есть, это зависит от человека и его темперамента, от его видения картины мира и оценки жизни. Владимир Крупин

Однако существуют объективные факты в жизни для своевременного проживания горя, подметил специалист.

Смерть близких или потеря любимого питомца. Мало что разрушает психику человека так, как своевременно непрожитое горе, и если оно прожито не вовремя и человек его отложил, то с годами горе будет проживаться намного тяжелее и растянутее. Психика человека очень уязвима, и она старается ко всему адаптироваться. В том числе и принять смерть или потерю близких. Владимир Крупин

Если человек чувствует черную полосу, то нужно оценить степень тяжести и сохранить психологическое здоровье, подметил психолог.

Подумайте, чем эта черная полоса вызвана, нужно разделить мысли на два аспекта: что я могу изменить и что я не могу изменить? Что мы не можем изменить, мы переживаем, вырабатываем сами, обращаемся к поддержке друзей и помощи психологов. Если человек может что-то изменить и все равно стоит на месте, то это история про страхи, сниженную мотивацию, подавленное состояние, депрессию, которую нужно лечить. Если чувствуется, что черная полоса затянулась, то, конечно, нужно обращаться за помощью к специалистам. Владимир Крупин

Психологи советуют воспринимать неудачу как возможность личностной проработки и дальнейшего роста.