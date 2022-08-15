Мужская сборная Казахстана завоевала «бронзу» Кубка Азии по хоккею на траве

15 августа игроки мужской сборной Казахстана по хоккею на траве стали бронзовыми призерами Кубка Азии в закрытом помещении, который проходил в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

В решающий соревновательный день Кубка Азии в матче за третье место сборная Казахстана встречалась с Индонезией. Поединок завершился с результатом 5:4 в пользу казахстанской дружины.

Лучшим игроком матча признан Аман Елубаев, выступающий за сборную Казахстана.

Фото: Twitter / asia_hockey

Достижение мужской сборной Казахстана не смогли повторить девушки. Женская команда Казахстана проиграла в матче за третье место представителям Малайзии — 0:2.

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