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Сборная Казахстана вышла в полуфинал Кубка Азии-2024 по индор-хоккею

Индор Хоккей Победа Иран, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:37 Фото: Instagram/asiahockey
Женская команда Казахстана по хоккею на траве сыграет в полуфинале Кубка Азии в закрытом помещении. 15 мая наши девушки одержали четвертую победу кряду на данном турнире, который проходит в Чонбури (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

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После победы над представителями Малайзии (5:1) и Вьетнама (28:0) на старте соревнований казахстанки далее переиграли сборные Омана (8:0) и Ирана (5:1), сообщила пресс-служба Азиатской федерации хоккея. Четыре подряд победы позволили нашей сборной занять первое место в подгруппе А.

Теперь нас ждет матч за выход в финал Кубка Азии-2024, где мы вечером 15 мая встретимся с хоккеистками Индонезии.

Индор Хоккей Полуфинал КА-2024, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 14:37

Фото: Instagram/asiahockey

Финал данных соревнований запланирован на 16 мая.

Тем временем сборная Казахстана по велотреку завоевала олимпийскую лицензию для поездки во Францию.

А министр туризма и спорта нашей страны Ермек Маржикпаев рассказал, в каких видах спорта казахстанская сборная может получить медали на Олимпиаде-2024 в Париже.

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