Сборная Казахстана вышла в полуфинал Кубка Азии-2024 по индор-хоккею
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После победы над представителями Малайзии (5:1) и Вьетнама (28:0) на старте соревнований казахстанки далее переиграли сборные Омана (8:0) и Ирана (5:1), сообщила пресс-служба Азиатской федерации хоккея. Четыре подряд победы позволили нашей сборной занять первое место в подгруппе А.
Теперь нас ждет матч за выход в финал Кубка Азии-2024, где мы вечером 15 мая встретимся с хоккеистками Индонезии.
Фото: Instagram/asiahockey
Финал данных соревнований запланирован на 16 мая.
Тем временем сборная Казахстана по велотреку завоевала олимпийскую лицензию для поездки во Францию.
А министр туризма и спорта нашей страны Ермек Маржикпаев рассказал, в каких видах спорта казахстанская сборная может получить медали на Олимпиаде-2024 в Париже.