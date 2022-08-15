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Пропавшего 12-летнего мальчика нашли в яме в ВКО

ВКО Фото: дп ВКО
Пропавшего мальчика нашли в Восточно-Казахстанской области. Ребенок жив и здоров. Его обнаружил сотрудник СОБР, передает Zakon.kz.
В ходе поисковых мероприятий в районе моста ТМК, в яме, мальчик был найден. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь, после чего он будет передан родителям. Департамент полиции Восточно-Казахстанcкой области

Напомним, 14 августа поступило обращение с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетнего Ахмеджанова Тамирлана Тимуровича 2010 г.р. Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, родные ребенка обратились в полицию спустя более 10 часов с момента пропажи.

Тамирлан в ночь на 14 августа около 02:30 ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся. Мать мальчика проснулась глубокой ночью и обнаружила его пропажу.

Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.

Поиски вели в том числе с воздуха квадрокоптером.

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