Пропавшего 12-летнего мальчика нашли в яме в ВКО

Напомним, 14 августа поступило обращение с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетнего Ахмеджанова Тамирлана Тимуровича 2010 г.р. Как сообщили в Департаменте полиции ВКО, родные ребенка обратились в полицию спустя более 10 часов с момента пропажи.

Тамирлан в ночь на 14 августа около 02:30 ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся. Мать мальчика проснулась глубокой ночью и обнаружила его пропажу.

Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.

Поиски вели в том числе с воздуха квадрокоптером.