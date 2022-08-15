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Серик Жумангарин получил новую должность – указ Токаева

Серик Жумангарин получил новую должность – указ Токаева Фото: primeminister.kz
Серик Жумангарин получил новую должность. Соответствующий указ подписал президент Казахстана, передает Zakon.kz.
Назначить Жумангарина Серика Макашевича исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.

Другим указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК.

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МТИ РК Жумангарин Серик Султанов Бахыт Казахстан
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