Серик Жумангарин получил новую должность – указ Токаева
Фото: primeminister.kz
Серик Жумангарин получил новую должность. Соответствующий указ подписал президент Казахстана, передает Zakon.kz.
Назначить Жумангарина Серика Макашевича исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан, освободив от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, – говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Акорды.
Другим указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК.
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