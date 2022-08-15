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В Атырау установлены специальные контейнеры для остатков хлеба

проект Фото: УВП Атырауской области
В Атырау впервые начали устанавливать специальные контейнеры для остатков хлеба, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области, передает Zakon.kz.

Остатки хлебобулочных изделий горожане оставляют в специально оборудованном месте. Каждые два дня хлеб в контейнерах собирают, сортируют, сушат и отправляют в цех. Из остатков хлеба на специальном оборудовании готовят гранулированные корма для крупного и мелкого рогатого скота.

Готовая продукция продается крестьянским хозяйствам и другим предпринимателям. Проект, который получил поддержку со стороны акимата, разработал предприниматель Арман Сагинаев.

проект

Фото: УВП Атырауской области

Я решил не тратить время зря, взял кредит и начал реализовывать свой проект. Купил бочки, снарядил их своими руками и покрасил. Заказал оборудование из Китая. Эту работу я изучал заранее, собирал информацию. Встречался с несколькими производителями кормов, собирал данные. Сделал мониторинг цен и рассчитал расходы для этой работы. Убедившись, что у меня есть возможности, я решил начать с установки контейнеров для хлеба по городу. Во-первых, это поможет решить проблему горожан с хранением остатков хлебобулочных изделий. Во-вторых, собаки не будут копаться и ворошить мусорный бак. Выражаю благодарность городскому отделу жилищно-коммунального хозяйства за поддержку проекта, – сказал Сагинаев.

проект

Фото: УВП Атырауской области

Отметим, в настоящее время в мкр. Нурсая, Авангард, Привокзальный и по ул. Сатпаева установлены специальные контейнеры в виде 50 бочек зеленого цвета. В ближайшее время планируется установить еще 200 таких контейнеров.

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