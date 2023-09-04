В Атырау сняли на видео стаю фламинго

Региональная служба коммуникаций Атырауской области опубликовала видео стаи краснокнижных фламинго, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, местом отдыха во время осеннего перелета в теплые края стая фламинго выбрала поля испарения "Тухлая балка", которые находятся на окраине Атырау рядом с нефтеперерабатывающим заводом. По мнению орнитологов, выбор полей испарения для отдыха во время перелета свидетельствует о том, что на этом месте для них отсутствуют "факторы беспокойства", а также имеется природный корм – мелкие рачки.

"Судя по характеру пребывания там фламинго, то можно судить о том, что эти птицы там кормятся. Значит, там идут микробиологические процессы, которые дают жизнь растительности и микроорганизмам, которыми питается фламинго, – считает научный сотрудник, орнитолог отдела науки и мониторинга государственного природного резервата (ГПР) "Ак Жайык" Илья Бофонов.

Отмечается, что появление на этом месте целой стаи диких птиц, занесенных в Красную книгу, возможно, признак улучшения экологической ситуации на полях испарения.

Поля испарения в Атырау, известные как Тухлая Балка, действуют с 1945 года. Как сообщили в Управлении ЖКХ акимата Атырауской области, для рекультивации 476 га полей испарения "Тухлая балка", расположенных в левобережной части города, городским акиматом разработана проектно-сметная документация работ и получено положительное заключение экспертизы. Работы начались в августе 2021 года.





В первый год реализации проекта был завезен грунт, построены плотины, подготовлена специальная площадка, собраны иловые отложения и очищены участки от камыша. В 2022 году на месте работ с полей испарения были удалены и очищены от иловых отложений общим объемом более 355 тыс. кубометров.

"На сегодня эти работы продолжаются, кроме того, закуплены инертные материалы для засыпки, выравнивания и уплотнения плотин. Завершить весь цикл работ по проекту планируется к концу 2023 года", – резюмируется в сообщении.

Ранее, в апреле, сообщалось, что погибших розовых фламинго нашли в Мангистау.