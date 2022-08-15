Казахстанцы завоевали две золотые медали на международном турнире по брейк-дансу
Фото: olympic.kz
Международный турнир The Notorious IBE проходил в Нидерландах, передает Zakon.kz.
В дисциплине 1х1 breaking участвовало более 500 брейк-дансеров. Лучшим стал казахстанец Амир Закиров.
Диас Аубакиров выиграл соревнования в footwork 1x1 (более 300 участников).
Добавим, что Аубакиров победил на The Notorious IBE во второй раз.
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