Казахстанцы завоевали две золотые медали на международном турнире по брейк-дансу

Международный турнир The Notorious IBE проходил в Нидерландах, передает Zakon.kz.

В дисциплине 1х1 breaking участвовало более 500 брейк-дансеров. Лучшим стал казахстанец Амир Закиров.

Диас Аубакиров выиграл соревнования в footwork 1x1 (более 300 участников).

Добавим, что Аубакиров победил на The Notorious IBE во второй раз.

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