Три золотые медали завоевали казахстанцы на "Турнире сильнейших" по фехтованию

Фото: olympic.kz

В Астане завершился международный турнир по фехтованию на шпаге "Турнир сильнейших". Команда Казахстана завоевала на нем восемь медалей, три из которых являются золотыми, сообщает Zakon.kz.

В первый день среди мужчин отличились: 1. Алексей Касаткин (Казахстан). 2. Кирилл Проходов (Казахстан). 3. Эльмир Алимжанов (Казахстан). Среди женщин: 1. Севара Рахимова (Узбекистан). 2. Шахзода Егамбердиева (Узбекистан). 3. Владислава Андреева (Казахстан). Во второй день среди мужчин лучшими стали: 1. Ерлик Сертай (Казахстан). 2. Кирилл Проходов (Казахстан). 3. Эльмир Алимжанов (Казахстан). Среди женщин: 1. Владислава Андреева (Казахстан). 2. Шахзода Егамбердиева (Узбекистан). 3. Малика Хакимова (Узбекистан). Ранее сообщалось, что Астана примет международный "Турнир сильнейших" по фехтованию.

