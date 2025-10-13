Три золотые медали завоевали казахстанцы на "Турнире сильнейших" по фехтованию
В Астане завершился международный турнир по фехтованию на шпаге "Турнир сильнейших". Команда Казахстана завоевала на нем восемь медалей, три из которых являются золотыми, сообщает Zakon.kz.
В первый день среди мужчин отличились:
1. Алексей Касаткин (Казахстан).
2. Кирилл Проходов (Казахстан).
3. Эльмир Алимжанов (Казахстан).
Среди женщин:
1. Севара Рахимова (Узбекистан).
2. Шахзода Егамбердиева (Узбекистан).
3. Владислава Андреева (Казахстан).
Во второй день среди мужчин лучшими стали:
1. Ерлик Сертай (Казахстан).
2. Кирилл Проходов (Казахстан).
3. Эльмир Алимжанов (Казахстан).
Среди женщин:
1. Владислава Андреева (Казахстан).
2. Шахзода Егамбердиева (Узбекистан).
3. Малика Хакимова (Узбекистан).
Ранее сообщалось, что Астана примет международный "Турнир сильнейших" по фехтованию.
