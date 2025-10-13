#АЭС в Казахстане
Спорт

Три золотые медали завоевали казахстанцы на "Турнире сильнейших" по фехтованию

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 19:23 Фото: olympic.kz
В Астане завершился международный турнир по фехтованию на шпаге "Турнир сильнейших". Команда Казахстана завоевала на нем восемь медалей, три из которых являются золотыми, сообщает Zakon.kz.

В первый день среди мужчин отличились:

1. Алексей Касаткин (Казахстан).

2. Кирилл Проходов (Казахстан).

3. Эльмир Алимжанов (Казахстан).

Среди женщин:

1. Севара Рахимова (Узбекистан).

2. Шахзода Егамбердиева (Узбекистан).

3. Владислава Андреева (Казахстан).

Во второй день среди мужчин лучшими стали:

1. Ерлик Сертай (Казахстан).

2. Кирилл Проходов (Казахстан).

3. Эльмир Алимжанов (Казахстан).

Среди женщин:

1. Владислава Андреева (Казахстан).

2. Шахзода Егамбердиева (Узбекистан).

3. Малика Хакимова (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что Астана примет международный "Турнир сильнейших" по фехтованию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
