Вызволенного из ямы 12-летнего мальчика осматривают врачи

Ранее пропавший в Восточно-Казахстанской области ребенок был найден лейтенантом полиции Тлеком Ерлибековым, передает Zakon.kz.

В настоящее время ребенок осматривается врачами, проводятся соответствующие обследования, после чего он будет передан родителям. ДП ВКО

В ночь на 14 августа около 02:30 Тамирлан Ахмеджанов ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся. Мать мальчика проснулась глубокой ночью и обнаружила его пропажу.

Мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.

Поиски вели в том числе с воздуха квадрокоптером.

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В итоге ребенка нашли в яме и благополучно вызволили из ловушки.