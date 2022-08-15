Украл деньги, а часть спрятал в той же квартире: в Атырау задержан подозреваемый
Фото: Zakon.kz
26-летний мужчина подозревается в хищении 5 млн тенге у родственника, проживающего в микрорайоне Балауса города, передает Zakon.kz.
Мужчина обнаружил крупную сумму денег в размере 30 тыс. долларов США, принадлежащих его родственнику 1964 года рождения и похитил из них 11 тыс. Но все деньги он испугался забрать сразу и спрятал 8 тыс. долларов в туалете этого же дома, а 3 тыс. забрал с собой и скрылся с места происшествия.Пресс-служба ДП Атырауской области
Подозреваемый задержан.
По данному факту уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК «Кража». Дело передано в суд.
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