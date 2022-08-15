Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Украл деньги, а часть спрятал в той же квартире: в Атырау задержан подозреваемый

задержание Фото: Zakon.kz
26-летний мужчина подозревается в хищении 5 млн тенге у родственника, проживающего в микрорайоне Балауса города, передает Zakon.kz.
Мужчина обнаружил крупную сумму денег в размере 30 тыс. долларов США, принадлежащих его родственнику 1964 года рождения и похитил из них 11 тыс. Но все деньги он испугался забрать сразу и спрятал 8 тыс. долларов в туалете этого же дома, а 3 тыс. забрал с собой и скрылся с места происшествия.Пресс-служба ДП Атырауской области

Подозреваемый задержан.

По данному факту уголовное дело по пункту 1 части 3 статьи 188 УК РК «Кража». Дело передано в суд.

Читайте также

Сильное загрязнение воздуха зафиксировали специалисты в Актау

Руководителя «Вагонсервиса» в Алматы подозревают в хищении 200 млн тенге

Контрабандный ввоз 90 тонн винограда пресекли в Туркестанской области

Елена Беляева
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
курс иностранных валют в обменных пунктах
Курсы валют на 15 августа в обменных пунктах Казахстана
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
Поиски пропавшего мальчика с аутизмом в ВКО: появились новые подробности
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления