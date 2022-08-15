Украл деньги, а часть спрятал в той же квартире: в Атырау задержан подозреваемый

Фото: Zakon.kz

26-летний мужчина подозревается в хищении 5 млн тенге у родственника, проживающего в микрорайоне Балауса города, передает Zakon.kz.

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