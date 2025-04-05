Обманула горожан на 80 млн: в Атырау задержали подозреваемую в мошенничестве

В Атырау задержали 31-летнюю горожанку, которую подозревают в интернет-мошенничестве и хищении порядка 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, женщина предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом ей удалось совершить порядка 30 эпизодов мошенничества.

"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в министерстве.

Фото: МВД РК

В полиции призвали казахстанцев соблюдать осторожность в интернете, не доверять сомнительным предложениям и бережно относиться к своим персональным данным.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу 5 апреля 2025 года раскрыли новые подробности по делу шести микрофинансовых организаций (МВО), функционировавших в Алматы.