Обманула горожан на 80 млн: в Атырау задержали подозреваемую в мошенничестве
Фото: МВД РК
В Атырау задержали 31-летнюю горожанку, которую подозревают в интернет-мошенничестве и хищении порядка 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МВД, женщина предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом ей удалось совершить порядка 30 эпизодов мошенничества.
"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в министерстве.
Фото: МВД РК
В полиции призвали казахстанцев соблюдать осторожность в интернете, не доверять сомнительным предложениям и бережно относиться к своим персональным данным.
В Агентстве РК по финансовому мониторингу 5 апреля 2025 года раскрыли новые подробности по делу шести микрофинансовых организаций (МВО), функционировавших в Алматы.
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