#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
504.34
556.34
5.97
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
504.34
556.34
5.97
Происшествия

Обманула горожан на 80 млн: в Атырау задержали подозреваемую в мошенничестве

мошенничество, полиция, , фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 12:43 Фото: МВД РК
В Атырау задержали 31-летнюю горожанку, которую подозревают в интернет-мошенничестве и хищении порядка 80 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, женщина предлагала услуги по обналичиванию кредитных средств через онлайн-банкинг. Таким способом ей удалось совершить порядка 30 эпизодов мошенничества.

"В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в министерстве.

Фото: МВД РК

В полиции призвали казахстанцев соблюдать осторожность в интернете, не доверять сомнительным предложениям и бережно относиться к своим персональным данным.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу 5 апреля 2025 года раскрыли новые подробности по делу шести микрофинансовых организаций (МВО), функционировавших в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Выскочил на дорогу из темноты: на трассе Алматы – Бишкек насмерть сбили мужчину
Происшествия
13:29, Сегодня
Выскочил на дорогу из темноты: на трассе Алматы – Бишкек насмерть сбили мужчину
Граждан Турции задержали в Казахстане из-за 700 кг "обувного крема"
Происшествия
13:11, Сегодня
Граждан Турции задержали в Казахстане из-за 700 кг "обувного крема"
Житель Астаны провел эфир в TikTok и стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
12:04, Сегодня
Житель Астаны провел эфир в TikTok и стал фигурантом уголовного дела
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: